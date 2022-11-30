Ілон Маск управляє Twitter як диктатор. Про це заявив колишній глава відділу довіри та безпеки соцмережі Йоель Рот.

Так, за заявою одного з топменеджер компанії, сайт почав відхилятися від дотримання загальнодоступних правил на користь рішень, які приймає Маск сам. Так, тепер мільярдер все вдається до модерації самостійно.

Наприклад, зовсім недавно Ілон зробив амністію заблокованим акаунтам, а також відновив облікові записи Дональда Трампа та Каньє Веста. Їхні облікові записи заблокували за порушення політики.

Зараз дивляться

– Я не хотів працювати в компанії, якщо Twitter почне керуватися диктаторським указом, а не політикою… мені більше не потрібна моя посада. Багато змін, внесених Маском, були раптовими та тривожними як для співробітників, так і для користувачів, – заявив Рот.

Так, після придбання соцмережі, мільярдер звільнив око 50% співробітників компанії – у тому числі 15% з відділу, де працював Йоель.

Примітно, що Рот активно захищав ідею блокування облікового запису Трампа – він заявив, що можуть бути подальші підбурювання до насильства.

Втім, рішення Маска критикують не лише колишні співробітники – нещодавно Apple пригрозила прибрати Twitter із магазину App Store. Все через відсутність модерації всередині сервісу, що суперечить політиці американської корпорації.