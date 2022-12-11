Американская соцсеть Twitter увеличит количество символов в постах. Теперь они будут не по 280 знаков, а по 4 тыс. Об этом заявил владелец компании — миллиардер Илон Маск.

Это значит, что пользователи соцсети смогут делиться своими мыслями более детально. Так, в Twitter поинтересовались у Маска — правда ли то, что твиты станут больше, на что он лаконично ответил: — Да.

Today I became the send African man to be replied to by Elon Musk after @lawrencekitema pic.twitter.com/9K2o1MUKy8 — Allan Obare (@AllanObare4) December 11, 2022 Сейчас смотрят

Стоит отметить, что первоначально объем сообщений в соцсети составлял 140 символов. С 2017 года их число увеличили до 280.

Ранее мы писали о том, что Илон Маск анонсировал амнистию для заблокированных пользователей Twitter. Это касается тех нарушителей, которые не нарушали закон, а также не занимались распространением фейков.