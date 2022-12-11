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Twitter увеличит количество символов в постах

11 декабря 2022, 14:30
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Twitter
Источник: Pexels

Американская соцсеть Twitter увеличит количество символов в постах. Теперь они будут не по 280 знаков, а по 4 тыс. Об этом заявил владелец компании — миллиардер Илон Маск.

Это значит, что пользователи соцсети смогут делиться своими мыслями более детально. Так, в Twitter поинтересовались у Маска — правда ли то, что твиты станут больше, на что он лаконично ответил: — Да.

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Стоит отметить, что первоначально объем сообщений в соцсети составлял 140 символов. С 2017 года их число увеличили до 280.

Ранее мы писали о том, что Илон Маск анонсировал амнистию для заблокированных пользователей Twitter. Это касается тех нарушителей, которые не нарушали закон, а также не занимались распространением фейков.

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Twitter Илон Маск
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