Компанія Apple може прибрати Twitter із магазину App Store. Про потенційну проблему розповів Ілон Маск.

Все почалося із заяв мільярдера у соцмережі – він повідомив, що Apple зупинила майже всю рекламу своєї продукції у Twitter. Ілон запитав, чи люблять у США свободу слова, чи ненавидять.

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

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Через деякий час Маск додав, що Apple пригрозила прибрати соцмережу з магазину застосунків – пояснювати причини в корпорації не вважали за потрібне. Цілком можливо, що йдеться про модерацію всередині Twitter – виробник iPhone хоче, щоб адміністрування всередині компанії продовжувалося.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

І хоча Маск купив Twitter понад місяць тому, рішення мільярдера не подобається компанії Apple. Нещодавно Ілон влаштував амністію заблокованим акаунтам, які не розсилали спам і не порушували закон.

Також Маск розблокував обліковий запис Дональда Трампа після блокування на тлі протестів та захоплення Капітолія у США. Оскільки колишній президент США знову може користуватися сервісом, це не сподобалося главі App Store Філу Шіллеру – він одразу видалив свій обліковий запис у Twitter.

Не виключено, що дії Маска можуть призвести до банкрутства Twitter. Главі компанії потрібно терміново знайти нове джерело доходів, інакше компанія не зможе розрахуватися.