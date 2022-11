Компанія Apple може прибрати Twitter із магазину App Store. Про потенційну проблему розповів Ілон Маск.

Все почалося із заяв мільярдера у соцмережі – він повідомив, що Apple зупинила майже всю рекламу своєї продукції у Twitter. Ілон запитав, чи люблять у США свободу слова, чи ненавидять.

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America?

Через деякий час Маск додав, що Apple пригрозила прибрати соцмережу з магазину застосунків – пояснювати причини в корпорації не вважали за потрібне. Цілком можливо, що йдеться про модерацію всередині Twitter – виробник iPhone хоче, щоб адміністрування всередині компанії продовжувалося.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022