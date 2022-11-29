Компания Apple может убрать Twitter из магазина App Store. О потенциальной проблеме рассказал Илон Маск.

Все началось с заявлений миллиардера в соцсети — он сообщил, что Apple остановила почти всю рекламу своей продукции в Twitter. Илон спросил, любят ли в США свободу слова, или ненавидят.

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

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Спустя время Маск добавил, что Apple пригрозила убрать соцсеть из магазина приложений — объяснять причины в корпорации не посчитали нужным. Вполне возможно, что речь идет о модерации внутри Twitter — производитель iPhone хочет, чтобы администрирование внутри компании продолжалось.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

И хотя Маск купил Twitter чуть больше месяца назад, решения миллиардера не нравятся компании Apple. Совсем недавно Илон устроил амнистию заблокированным аккаунтам, которые не рассылали спам и не нарушали закон.

Также Маск разблокировал учетную запись Дональда Трампа после блокировки на фоне протестов и захвата Капитолия в США. Поскольку бывший президент США вновь может пользоваться сервисом, это не понравилось главе App Store Филу Шиллеру — он сразу удалил свой аккаунт в Twitter.

Не исключено, что действия Маска могут привести Twitter к банкротству. Главе компании нужно срочно найти новый источник доходов, иначе компания не сможет рассчитаться.