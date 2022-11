Компания Apple может убрать Twitter из магазина App Store. О потенциальной проблеме рассказал Илон Маск.

Все началось с заявлений миллиардера в соцсети — он сообщил, что Apple остановила почти всю рекламу своей продукции в Twitter. Илон спросил, любят ли в США свободу слова, или ненавидят.

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America?

Спустя время Маск добавил, что Apple пригрозила убрать соцсеть из магазина приложений — объяснять причины в корпорации не посчитали нужным. Вполне возможно, что речь идет о модерации внутри Twitter — производитель iPhone хочет, чтобы администрирование внутри компании продолжалось.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022