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Twitter может исчезнуть из App Store: действия Маска понравились не всем

29 ноября 2022, 10:49
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Twitter
Источник: Unsplash

Компания Apple может убрать Twitter из магазина App Store. О потенциальной проблеме рассказал Илон Маск.

Все началось с заявлений миллиардера в соцсети — он сообщил, что Apple остановила почти всю рекламу своей продукции в Twitter. Илон спросил, любят ли в США свободу слова, или ненавидят.

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Спустя время Маск добавил, что Apple пригрозила убрать соцсеть из магазина приложений — объяснять причины в корпорации не посчитали нужным. Вполне возможно, что речь идет о модерации внутри Twitter — производитель iPhone хочет, чтобы администрирование внутри компании продолжалось.

И хотя Маск купил Twitter чуть больше месяца назад, решения миллиардера не нравятся компании Apple. Совсем недавно Илон устроил амнистию заблокированным аккаунтам, которые не рассылали спам и не нарушали закон.

Также Маск разблокировал учетную запись Дональда Трампа после блокировки на фоне протестов и захвата Капитолия в США. Поскольку бывший президент США вновь может пользоваться сервисом, это не понравилось главе App Store Филу Шиллеру — он сразу удалил свой аккаунт в Twitter.

Не исключено, что действия Маска могут привести Twitter к банкротству. Главе компании нужно срочно найти новый источник доходов, иначе компания не сможет рассчитаться.

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Apple Twitter Илон Маск
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