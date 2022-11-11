Илон Маск намекает на возможное банкротство Twitter: Может не пережить экономический спад

Илон Маск намекает на возможное банкротство компании Twitter. Миллиардер также продолжает активно увольнять топ-менеджеров, которые работали в корпорации до сделки на $44 млрд.

Примечательно, что теперь компанию покинул глава отдела безопасности и добропорядочности Йоэль Рот, который ранее говорил об увольнении около 50% всего штата Twitter.

Помимо Рота, Илон уволил директора по информационной безопасности Леа Кисснер, директора по вопросам конфиденциальности Дэмиена Кирана и директора по соблюдению требований Марианны Фогарти.

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Маск уже прокомментировал свое решение — в письме сотрудникам он заявил, что сделал ради уверенности в будущем компании. Хотя, миллиардер также описал трудное финансовое положение Twitter, и заявил о важности внедрения платной подписки Twitter Blue.

— Без значительного дохода от подписки есть большая вероятность, что Twitter не переживет предстоящий экономический спад. Нам нужно, чтобы примерно половина нашего дохода приходилась на подписку, — заявил новый глава компании.

На одном из последних собраний персонала один из сотрудников заявил, что Маск преуменьшает опасения коллег по поводу снижения эффективности работы за счет увольнения.

Сейчас вся надежда на платные услуги, которые Илон собирается внедрять. Совсем недавно миллиардер заявил, что Twitter может стать платным. Пользователю будет предложено оформить подписку, но о сумме услуги пока не сообщается.