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Інтернет

Маск не встиг відремонтувати: хакери зламали 5,4 млн акаунтів Twitter

28 Листопада 2022, 21:21
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Twitter
Джерело: Depositphotos

Хакери вкрали особисті дані 5,4 млн. користувачів Twitter. Все через вразливість у захисті соцмережі, яку нещодавно придбав Ілон Маск.

Інформацію про злам підтвердив засновник форуму Breached – він заявив, що скористався вразливістю й отримав доступ до 1,4 млн облікових записів. На щастя, це стосувалося тих облікових записів, які було заблоковано.

Це далеко не все – експерт з кібербезпеки Чед Лодер впевнений, що так могли вкрасти ще десятки мільйонів акаунтів. Інформація, до якої отримали доступ зловмисники, включає мобільні номери, а також загальнодоступну інформацію – її часто приховують користувачі для приватності.

Зараз дивляться

Так, засновник форуму опублікував список даних, які можуть торкнутися понад 17 млн. облікових записів.

Мобільні телефони та електронні пошти можуть активно використовуватися для фішингу або іншого обману.

Схоже, Маск не встиг зробити соцмережу безпечною – раніше Ілон анонсував шифрування особистих повідомлень у Twitter. Аналогічно захищені Telegram та Viber. На додаток до шифрування, користувачам також обіцяють і відеодзвінки – на тлі цього Twitter поступово перетворюється на месенджер.

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Втім, не виключено, що на Twitter чекає банкрутство – про це заявив Ілон на тлі різкого падіння прибутку. Новому керівнику необхідно знайти нові джерела доходу – наприклад, платна передплата.

Теги
Twitter Хакери
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