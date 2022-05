Ілон Маск хоче зробити Twitter платним, але не всім. Мільярдер планує вилучати плату з великих корпорацій та урядових організацій за створення сторінки у соцмережі.

Про це Ілон заявив, відповідаючи на запитання користувачів.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022