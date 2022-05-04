Ілон Маск хоче зробити Twitter платним, але не всім. Мільярдер планує вилучати плату з великих корпорацій та урядових організацій за створення сторінки у соцмережі.

Про це Ілон заявив, відповідаючи на запитання користувачів.

– Twitter завжди буде безкоштовним для звичайних користувачів, але, можливо, буде доступним для комерційних/державних організацій за невелику плату, – заявив Маск.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022

Наприкінці квітня мільярдер придбав соцмережу за $44 млрд – він не раз говорив про зміни, які потрібні Twitter. Крім зменшення модерації та війни проти роботів, глава Tesla хоче збільшити прибутковий сервіс.

Заробіток з реклами для соцмережі не є надійним – Ілон хоче змінити функцію підписки. За її допомогою користувачі зможуть прибрати рекламу із сервісу. Зараз функція називається Twitter Blue і коштує $3 на місяць – вона доступна лише у США та Канаді. Мільярдер хоче знизити вартість до $2, але вилучати плату за весь рік одноразово.

Днями новий власник Tesla вирішив залучити інвесторів для утримання Twitter – він хоче вкладати в сервіс якнайменше своїх грошей. Аналогічно було і з Tesla – завдяки величезним коштам інвесторів Маску вдалося за найкоротші терміни збільшити швидкість виробництва електрокарів.