Ілон Маск не хоче вкладати свої гроші у Twitter: шукає інвесторів

Ілон Маск не поспішає витрачати свої мільярди на утримання соцмережі Twitter. Глава Tesla хоче залучити інвесторів, щоб їхнім коштом керувати популярним сервісом.

Нещодавно найбагатша людина у світі зв’язалася з великими акціонерами Twitter, у тому числі із засновником соцмережі Джеком Дорсі та корпорації Fidelity, щодо перспективи збереження їхніх коштів усередині компанії. Раніше Маск заявляв, що хоче зберегти якнайбільше коштів акціонерів Twitter після запланованого придбання.

Раніше Маск заявляв, що купив соцмережу за $44 млрд не заради прибутку, а для розкриття потенціалу Twitter. Глава Tesla вважає, що майданчик може стати сервісом, де кожен зможе висловлювати свої думки. Мільярдер пообіцяв зменшити модерацію, відкрити доступ до коду роботи алгоритмів, а також оголосити війну ботам.

Проте Ілон не вкладався б у те, що не приносить дохід — за перший квартал 2022 року, виторг соцмережі зріс на 16% у порівнянні з аналогічним періодом за минулий рік. Маск пообіцяв підвищити доходи Twitter за допомогою монетизації публікацій та скорочення зарплати членам ради директорів.