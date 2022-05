Илон Маск хочет сделать Twitter платным, но не для всех. Миллиардер планирует изымать плату с крупных корпораций и правительственных организаций за создание страницы в соцсети.

Об этом Илон заявил, отвечая на вопросы пользователей.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022