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Twitter может стать платным: кому придется раскошелиться

4 мая 2022, 10:57
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Depositphotos

Илон Маск хочет сделать Twitter платным, но не для всех. Миллиардер планирует изымать плату с крупных корпораций и правительственных организаций за создание страницы в соцсети.

Об этом Илон заявил, отвечая на вопросы пользователей.

— Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, будет доступным для коммерческих/государственных организаций за небольшую плату, — заявил Маск.

В конце апреля миллиардер приобрел соцсеть за $44 млрд — он не раз говорил об изменениях, которые необходимы Twitter. Помимо уменьшения модерации и войны против ботов, глава Tesla хочет увеличить прибыльность сервиса.

Заработок с рекламы для соцсети не является надежным — Илон хочет изменить функцию подписки. С ее помощью пользователи смогут убрать рекламу из сервиса. Сейчас функция называется Twitter Blue и стоит $3 в месяц — она доступна только в США и Канаде. Миллиардер хочет снизить стоимость до $2, но изымать плату за весь год единоразово.

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На днях новый владелец Tesla принял решение привлечь инвесторов для содержания Twitter — он хочет вкладывать в сервис как можно меньше своих денег. Аналогично было и с Tesla — благодаря огромным средствам инвесторов Маску удалось за кратчайшие сроки увеличить скорость производства электрокаров.

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Илон Маск
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