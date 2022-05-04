Илон Маск хочет сделать Twitter платным, но не для всех. Миллиардер планирует изымать плату с крупных корпораций и правительственных организаций за создание страницы в соцсети.

Об этом Илон заявил, отвечая на вопросы пользователей.

— Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, будет доступным для коммерческих/государственных организаций за небольшую плату, — заявил Маск.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022

В конце апреля миллиардер приобрел соцсеть за $44 млрд — он не раз говорил об изменениях, которые необходимы Twitter. Помимо уменьшения модерации и войны против ботов, глава Tesla хочет увеличить прибыльность сервиса.

Заработок с рекламы для соцсети не является надежным — Илон хочет изменить функцию подписки. С ее помощью пользователи смогут убрать рекламу из сервиса. Сейчас функция называется Twitter Blue и стоит $3 в месяц — она доступна только в США и Канаде. Миллиардер хочет снизить стоимость до $2, но изымать плату за весь год единоразово.

На днях новый владелец Tesla принял решение привлечь инвесторов для содержания Twitter — он хочет вкладывать в сервис как можно меньше своих денег. Аналогично было и с Tesla — благодаря огромным средствам инвесторов Маску удалось за кратчайшие сроки увеличить скорость производства электрокаров.