Мільярдер Ілон Маск, який нещодавно придбав платформу Twitter, переймається через безпеку особистих повідомлень у соціальній мережі.

Він зазначив, що компанії слід запровадити наскрізне шифрування, як в месенджерах.

Twitter DMs should have end to end encryption like Signal, so no one can spy on or hack your messages

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022