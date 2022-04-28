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Інтернет

Потрібно наскрізне шифрування: Ілон Маск переймається через безпеку повідомлень у Twitter

28 Квітня 2022, 13:25
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Мільярдер Ілон Маск, який нещодавно придбав платформу Twitter, переймається через безпеку особистих повідомлень у соціальній мережі.

Він зазначив, що компанії слід запровадити наскрізне шифрування, як в месенджерах.

– Особисті повідомлення Twitter повинні мати наскрізне шифрування, таке як Signal, щоб ніхто не міг шпигувати за вашими повідомленнями або зламати їх, – сказав він.

Раніше в Twitter вже працювали над шифруванням для особистих повідомлень, але з якихось причин відмовилися від реалізації цієї ідеї.

Користувачам платформи залишається сподіватися, що це повідомлення Маска якнайшвидше призведе до відповідних змін.

Зауважимо, що наскрізне шифрування – це спосіб передачі даних, в якому тільки користувачі, що беруть участь в спілкуванні, мають доступ до повідомлень.

Нагадаємо, що Ілон Маск придбав соціальну мережу Twitter $44 млрд. За словами незалежного голови ради директорів Twitter Брета Тейлора, його колеги ретельно обмірковували цю пропозицію і зійшлися на тому, що це найкращий варіант розвитку подій.

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Теги
Twitter, Ілон Маск
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