Ілон Маск може придбати соцмережу Twitter за зниженою ціною. Глава Tesla не поспішає витрачати $44 млрд, і всіляко намагається заощадити.

Думки про придбання Twitter за нижчою ціною Маск озвучить на технологічній конференції у Маямі. Він заявив, що такий результат подій не виключено.

Питання про зниження вартості виникло після недавніх скандалів з приводу великої грошової угоди – 13 травня він заявив про тимчасове призупинення покупки соцмережі. Маск хоче переконатися, що кількість фейкових акаунтів не перевищує 5% від кількості облікових записів – про такі цифри йдеться у звітах Twitter.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022