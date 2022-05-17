Ілон Маск може придбати соцмережу Twitter за зниженою ціною. Глава Tesla не поспішає витрачати $44 млрд, і всіляко намагається заощадити.

Думки про придбання Twitter за нижчою ціною Маск озвучить на технологічній конференції у Маямі. Він заявив, що такий результат подій не виключено.

Питання про зниження вартості виникло після недавніх скандалів з приводу великої грошової угоди – 13 травня він заявив про тимчасове призупинення покупки соцмережі. Маск хоче переконатися, що кількість фейкових акаунтів не перевищує 5% від кількості облікових записів – про такі цифри йдеться у звітах Twitter.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Ілон також заявляв, що визначити кількість несправжніх сторінок у соцмережі неможливо – на тлі цієї акції соцмережі впали на 18% у вартості.

Після цього сам глава Twitter Параг Агравал повідомив, що кількість спам-акаунтів та фейків не перевищує позначки 5%.

Схоже, глава SpaceX намагається зменшити ціну всіма можливими способами, щоб не продавати величезну кількість цінних паперів своїх компаній. Всього за останній місяць вартість цінних паперів Telsa знизилася на 30% – акції компанії є одним із головних джерел доходів Маска.

Нагадаємо, що про бажання придбання Twitter Маск заявив ще наприкінці квітня. Тоді він запропонував суму $44 млрд за 100% акцій компанії. Рада директорів схвалила ідею, і тепер главі Tesla необхідно заплатити величезну суму, щоб угода стала успішною.