Илон Маск может приобрести соцсеть Twitter по сниженной цене. Глава Tesla не спешит тратить $44 млрд, и всячески пытается сэкономить.

Мысли о покупке Twitter по более низкой цене Маск озвучит на технологической конференции в Майами. Он заявил, что такой исход событий не исключен.

Вопрос о снижении стоимости возник после недавних скандалов по поводу крупной денежной сделки — 13 мая он заявил о временной приостановке покупки соцсети. Маск хочет убедиться, что количество фейковых аккаунтов не превышает 5% от всего количества учетных записей — о таких цифрах говорится в отчетах Twitter.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022