Илон Маск может приобрести соцсеть Twitter по сниженной цене. Глава Tesla не спешит тратить $44 млрд, и всячески пытается сэкономить.

Мысли о покупке Twitter по более низкой цене Маск озвучит на технологической конференции в Майами. Он заявил, что такой исход событий не исключен.

Вопрос о снижении стоимости возник после недавних скандалов по поводу крупной денежной сделки — 13 мая он заявил о временной приостановке покупки соцсети. Маск хочет убедиться, что количество фейковых аккаунтов не превышает 5% от всего количества учетных записей — о таких цифрах говорится в отчетах Twitter.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Илон также заявлял, что определить количество ненастоящих страниц в соцсети невозможно — на фоне этого акции соцсети упали на 18% в стоимости.

После этого сам глава Twitter Параг Агравал сообщил, что количество спам-аккаунтов и фейков не превышает отметку в 5%.

Похоже, глава SpaceX пытается снизить цену всеми возможными способами, чтобы не продавать огромное количество ценных бумаг своих компаний. Всего за последний месяц стоимость ценных бумаг Telsa снизилась на 30% — акции компании являются одним из главных источником доходов Маска.

Напомним, что о желании приобретения Twitter Маск заявил еще в конце апреля. Тогда он предложил сумму в $44 млрд за 100% акций компании. Совет директоров одобрил идею, и теперь главе Tesla необходимо заплатить огромную сумму, чтобы сделка стала успешной.