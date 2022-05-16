Ілон Маск похвалив Netflix за нещодавні репресії проти співробітників, які бунтують. Раніше глава Tesla заявляв, що сервіс неможливо дивитися через прогресивний контент.
На початку травня Netflix розіслав співробітникам повідомлення, у якому заявляється, що якщо працівників ображає контент на просторах сервісу, вони можуть звільнитися.
Таке рішення компанії з’явилося після того, як співробітники пригрозили покинути Netflix – все через стендапи коміка Дейва Шаппелла, в яких критикуються ЛГБТК-спільноти. Цей контент зараз у відкритому доступі на платформі, з чим не згодні працівники.
Нова політика Netflix під назвою Художнє вираження передбачає відмову від цензури конкретних артистів, навіть якщо співробітники вважають контент поганим.
Скандал прокоментував Маск.
– Гарне рішення від Netflix, – заявив мільярдер у Twitter.
Good move by @netflix
— Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2022
Це повідомлення суперечить іншим висловлюванням Ілона. У квітні він критикував Netflix за потурання прогресивним співробітникам, що шкодило якості контенту.
– Вірус, який прокинувся, робить Netflix нестерпним для перегляду, – заявив Маск у квітні.
Раніше сам глава Tesla заявляв про бажання придбати Twitter, щоб зробити його доступним для кожного. Він пообіцяв послабити модерацію, щоб дозволити користувачам висловлювати будь-які думки.