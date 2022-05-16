Ілон Маск похвалив Netflix за нещодавні репресії проти співробітників, які бунтують. Раніше глава Tesla заявляв, що сервіс неможливо дивитися через прогресивний контент.

На початку травня Netflix розіслав співробітникам повідомлення, у якому заявляється, що якщо працівників ображає контент на просторах сервісу, вони можуть звільнитися.

Таке рішення компанії з’явилося після того, як співробітники пригрозили покинути Netflix – все через стендапи коміка Дейва Шаппелла, в яких критикуються ЛГБТК-спільноти. Цей контент зараз у відкритому доступі на платформі, з чим не згодні працівники.

Нова політика Netflix під назвою Художнє вираження передбачає відмову від цензури конкретних артистів, навіть якщо співробітники вважають контент поганим.

Скандал прокоментував Маск.

– Гарне рішення від Netflix, – заявив мільярдер у Twitter.

Good move by @netflix — Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2022

Це повідомлення суперечить іншим висловлюванням Ілона. У квітні він критикував Netflix за потурання прогресивним співробітникам, що шкодило якості контенту.

– Вірус, який прокинувся, робить Netflix нестерпним для перегляду, – заявив Маск у квітні.

Раніше сам глава Tesla заявляв про бажання придбати Twitter, щоб зробити його доступним для кожного. Він пообіцяв послабити модерацію, щоб дозволити користувачам висловлювати будь-які думки.