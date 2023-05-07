Відомий YouTube-канал Unbox Therapy показав макет нового iPhone 15 Ultra. Судячи з прогнозів і зливів від інсайдерів, саме таким і буде флагман 2023 року від Apple.

У 2022 році на каналі показали макети iPhone 14, і тоді вони дуже нагадували представлені у вересні гаджети. Макет майбутнього iPhone 15 Ultra створили на основі злитих креслень для виробників аксесуарів для смартфонів.

Основне, що впадає в око – це надтонкі рамки навколо дисплея. За заявами творців ролика, вони мають товщину в 1,55 мм – це один із найкращих показників на ринку.

Також показали й довгоочікувану зарядку Type-C, яка через понад 10 років прийшла на заміну Lightning. На такий крок Apple змусив піти ЄС, примусивши використовувати один тип роз’єму для зарядки для всіх смартфонів. І якщо для виробників Android це не проблема, то виробнику iPhone довелося змінити вектор розробок.

У всьому іншому майбутній iPhone 15 не буде сильно відрізнятися від торішніх моделей. З кнопок зміниться тільки перемикач на беззвучний режим – його зроблять сенсорним.

Раніше в Apple назвали звичку, яка вбиває iPhone. Йдеться про використання чохлів, які негативно впливають на охолодження акумуляторів під час зарядки. На тлі цього термін служби батареї гаджета може зменшитися.