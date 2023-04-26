Apple працює над новою функцією для здоров’я клієнтів з використанням штучного інтелекту. Йдеться про медичний коучинг – це має мотивувати власників Apple Watch і далі займатися спортом.

Послуга отримала назву Quartz. В основі лежить ШІ, який бере дані з Apple Watch і створює коучингові програми індивідуально.

Apple вже довгий час розширює функціонал додатків для здоров’я – майже всі вони створені для розумних годинників Apple Watch. Очікується, що за послуги Quartz компанія буде вилучати щомісячну плату, як і за багато інших функцій.

Інсайдери стверджують, що для сервісу планується створити окремий додаток. Примітно, що загальний додаток Здоров’я для iPhone вперше планують запустити й для iPad. Він стане доступним вже з iPadOS 17 наприкінці 2023 року.

Здебільшого, це зроблено для медичних установ, де активно користуються планшетами. По суті, застосунок Здоров’я – це сховище фітнес-даних від Apple Watch і медичних записів. Інформацію також можна передавати лікарю через сервіс.

І якщо Apple Watch зможуть отримати нові можливості, то iPhone 15 залишиться без довгоочікуваної функції. Йдеться про сенсорні бічні кнопки, про які раніше заявляли інсайдери. Вони мали замінити механічні, але Apple зіткнулася з проблемою.