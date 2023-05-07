Известный YouTube-канал Unbox Therapy показал макет нового iPhone 15 Ultra. Судя по прогнозам и сливам от инсайдеров, именно таким и будет флагман 2023 года от Apple.

В 2022 году на канале показали макеты iPhone 14, и тогда они очень напоминали представленные в сентябре гаджеты. Макет будущего iPhone 15 Ultra создали на основе слитых чертежей для производителей аксессуаров для смартфонов.

Основное, что бросается в глаза — это сверхтонкие рамки вокруг дисплея. По заявлениям создателей ролика, они имеют толщину в 1,55 мм — это один из лучших показателей на рынке.

Также показали и долгожданную зарядку Type-C, которая спустя более 10 лет пришла на замену Lightning. На такой шаг Apple заставил пойти ЕС, принудив использовать один тип разъема для зарядки для всех смартфонов. И если для производителей Android это не проблема, то производителю iPhone пришлось изменить вектор разработок.

Во всем остальном будущий iPhone 15 не будет сильно отличаться от прошлогодних моделей. Из кнопок изменится только переключатель на беззвучный режим — его сделают сенсорным.

Ранее в Apple назвали привычку, которая убивает iPhone. Речь идет об использовании чехлов, которые негативно влияют на охлаждение аккумуляторов во время зарядки. На фоне этого срок службы батареи гаджета может уменьшиться.