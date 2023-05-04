Так робить кожен: в Apple озвучили звичку, яка вбиває iPhone

В Apple розповіли, як правильно заряджати iPhone. Як виявилося, для цього потрібно знімати чохол пристрою, інакше термін служби гаджета може зменшитися.

Так, про це корпорація повідомила на сторінці під назвою Максимальне збільшення терміну служби акумулятора і тривалості життя, де розповідає, як подовжити живучість пристрою без необхідності в заміні батареї.

– Знімайте деякі чохли під час заряджання, – повідомляється на сторінці.

І хоча компанія не уточнила, які саме чохли можуть зменшити працездатність iPhone, це потрібно робити, якщо смартфон помітно нагрівається після підключення до розетки.

Це також може бути причиною проблеми, коли смартфон заряджається до 80%, а потім відключається від кабелю апаратно.

На сайті Apple також є й інші корисні поради для власників гаджетів. Приміром, якщо планується зберігати пристрій протягом тривалого часу без використання, то краще не заряджати до 100% або розряджати до 0%.

Наразі корпорація займається не лише розробкою майбутніх iPhone, а й новими функціями для розумних годинників. Apple створить сервіс із медичним коучингом із використанням ШІ. Додаток має мотивувати власників Apple Watch і далі займатися спортом. Щоправда, сервіс буде платним.