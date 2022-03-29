TikTok тестує нову функцію, про яку мріють мільйони користувачів – історію переглядів. Новинка дозволить переглядати список роликів – це зручно для пошуку відео, які вже відображалися користувачеві.

Відомий британський експерт та консультант із соціальних медіа Метт Наварра показав, де можна буде знайти функцію. Вона отримала назву Історія перегляду, і буде розміщена у списку Контент та активність у Налаштуваннях додатку.

NEW! TikTok Watch History https://t.co/vxXy9L0VJb — Matt Navarra (@MattNavarra) March 26, 2022

Щоправда, експерт не показав зовнішній вигляд самої функції – як виглядатиме список та які можливості вона запропонує.

Теоретично, використання історії переглядів відео помітно спростить використання соцмережею. Зараз для пошуку відео потрібно знову вводити всі подробиці про ролик, або звантажувати всю інформацію про користувачів для отримання доступу до історії.

Наразі історія переглядів є навіть у YouTube, де самі ролики є основою контенту у сервісі. Відеоплатформа Google також не стоїть на місці – компанія проводить експеримент з емодзі, за допомогою яких можна висловити свою реакцію на певному відрізку відео. У компанії повідомили, що мета таких змін – згуртувати користувачів.