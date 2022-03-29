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Інтернет

Росграм зганьбився на тлі невдалого запуску: шахраї обікрали користувачів

29 Березня 2022, 13:08
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Instagram
Джерело: Unsplash

Російську версію програми Instagram під назвою Россграм освоїли шахраї раніше, ніж користувачі. Програма мала запрацювати 28 березня, але цього не сталося, а в Google Play з’явився сервіс шахраїв, який маскувався під нову соцмережу.

Так, на тлі блокування Instagram на території країни-агресора, у Росії вирішили зробити свій аналог соцмережі під назвою Россграм. Втім, ще до виходу сервіс вже активно висміяли за повне копіювання дизайну.

Першими користувачам соцмережі стануть блогери – саме вони пропагуватимуть війну в Україні та неприязнь до нашого народу.

Розробники обіцяли випустити сервіс 28 березня, але цього не сталося. Ініціативу підхопили шахраї. Вони дуже оперативно створили шахрайський додаток, замаскувавши його під Россграм та розмістивши його в Google Play.

Фейковий сервіс звантажили вже понад 100 тис. осіб. При відкритті, програма відображає інформацію про нібито виграш у лотереї, де після чого просять ввести дані банківської картки. Інформація дає доступ до коштів жертви.

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Теги
Instagram , Війна в Україні
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