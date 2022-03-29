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Як у Instagram та TikTok: YouTube тестує реакції на відео

29 Березня 2022, 15:04
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
YouTube
Джерело: Depositphotos

Google тестує нову функцію в YouTube – реакції на окремих проміжках відео.

– Ми раді розпочати запуск унікального експерименту – новою можливістю поділитися реакціями у певний момент відео. Ми отримали величезну кількість позитивних відгуків про бета-функцію коментарів за часом, що захотіли протестувати аналогічні функції з реакціями, – заявили в YouTube.

Потенційна функція досить проста у використанні — під час перегляду відео користувачі зможуть залишити коментарі у певні моменти ролика. Так, можна буде відреагувати за допомогою емодзі.

Користувачеві також будуть відомі реакції від інших глядачів, причому вони також будуть прив’язані за часом.

За словами Google, мета експерименту – створити на YouTube почуття спільності. Щоправда, поки що далеко не всіх відео можна буде залишати свої реакції.

Поки Google активно розвиває один із найпопулярніших сервісів для перегляду відео, Росія невдало намагається створити аналог Instagram. Проте успіхів поки що ніяких — ця ідея завдала більше шкоди росіянам, ніж користі. Соцмережа Росграм не запустилася 28 березня, як це було обіцяно раніше. На додаток, цим скористалися шахраї, які викрадають у потенційних користувачів гроші.

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Джерело
Google
Теги
Google , YouTube
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