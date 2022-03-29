TikTok тестирует новую функцию, о которой мечтают миллионы пользователей — историю просмотров. Новинка позволит просматривать список роликов — это удобно для поиска видео, которые уже отображались пользователю.

Известный британский эксперт и консультант по социальным медиа Мэтт Наварра показал, где можно будет найти функцию. Она получила название История просмотра, и будет размещенной в списке Контент и активность в Настройках приложения.

NEW! TikTok Watch History https://t.co/vxXy9L0VJb — Matt Navarra (@MattNavarra) March 26, 2022

Правда, эксперт не показал внешний вид самой функции — как будет выглядеть список и какие возможности она предложит.

В теории, внедрение истории просмотров видео заметно упростит использование соцсетью. Сейчас для поиска видео нужно снова вводить все подробности о ролике, или же скачивать всю информацию о пользователей для получения доступа к истории.

Сейчас история просмотров есть даже в YouTube, где сами ролики являются основой контента в сервисе. Видеоплатформа Google также не стоит на месте — компания проводит эксперимент с эмодзи, с помощью которых можно выразить свою реакцию на определенном отрезке видео. В компании сообщили, что цель таких изменений — сплотить пользователей.