TikTok став найпопулярнішою соцмережею серед молоді в Україні

Молоді українці все частіше користуються TikTok – це найпопулярніша соцмережа у 2021 році серед жителів нашої країни віком від 18 до 24 років. Старші люди все ж таки воліють черпати інформацію з YouTube.

За даними комунікаційного агентства PlusOne, у TikTok зареєструвалися 12 млн українців, з них – 5,5 млн осіб у віці 18-24 років. Швидше за все, багато користувачів мають кілька облікових записів.

Користувачі мережі у віці від 25 років віддають перевагу YouTube – на платформі можна знайти величезну кількість контенту – від розважального до наукового. Так, у цьому сервісі зареєстровано 23,5 млн користувачів.

Instagram знаходиться на другому місці в обох вікових групах. Незмінним лідером серед українців віком від 35 років залишається Facebook. Сервіс давно користується популярністю в нашій країні, особливо після блокування російських сервісів – ВКонтакті та Однокласники.

Зараз найбільше українських користувачів у Instagram – 17,3 млн осіб. Facebook на другому місці – 16,8 млн користувачів. Переважна більшість активних учасників сервісу – жінки.

9 із 10 мешканців України віком від 18 до 35 років користуються Instagram, а Facebook – 7 із 10.

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Компанії активно додають нові функції у соцмережі – наприклад, тепер в Instagram з’явиться платна підписка. Глава сервісу Адам Моссері заявив, що мета підписки — необхідність блогерів монетизувати контент. Ціни варіюватимуться від $0,99 до $99,99 на місяць – їх встановлюватимуть автори контенту.