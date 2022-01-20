TikTok стал самой популярной соцсетью среди молодежи в Украине

Молодые украинцы все чаще пользуются TikTok — это самая популярная соцсеть в 2021 году среди жителей нашей страны в возрасте от 18 до 24 лет. Люди постарше все же предпочитают черпать информацию из YouTube.

По данным коммуникационного агентства PlusOne, в TikTok зарегистрировались 12 млн украинцев, из них — 5,5 млн человек в возрасте 18-24 лет. Скорее всего, у многих пользователей есть по несколько учетных записей.

Пользователи сети в возрасте от 25 лет дают предпочтение YouTube — на платформе можно найти огромное количество контента — от развлекательного до научного. Так, в этом сервисе зарегистрировано 23,5 млн пользователей.

Instagram находится на втором месте у обеих возрастных группах. Неизменным лидером среди украинцев в возрасте от 35 лет остается Facebook. Сервис давно пользуется популярностью в нашей стране, особенно после блокировки российских сервисов — ВКонтакте и Одноклассники.

Сейчас больше всего украинских пользователей в Instagram — 17,3 млн человек. Facebook на втором месте — 16,8 млн пользователей. Подавляющее большинство активных участников сервиса — женщины.

9 из 10 жителей Украины в возрасте от 18 до 35 лет пользуются Instagram, а Facebook — 7 из 10.

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Компании активно добавляют новые функции в соцсети — к примеру, теперь в Instagram появится платная подписка. Глава сервиса Адам Моссери заявил, что цель подписки — необходимость для блогеров монетизировать контент. Цены будут варьироваться от $0,99 до $99,99 в месяц — их будут устанавливать авторы контента.