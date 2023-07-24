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Тепер не Twitter, а X: Маск перейменував соцмережу і показав новий дизайн

24 Липня 2023, 12:51
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Соцмережа Twitter
Джерело: Unsplash

Ілон Маск змінив домен і головну сторінку Twitter – тепер сервіс має назву Х, і замість синього птаха на білому тлі красується оновлений символ.

Це сталося вранці 24 липня, і зміни анонсував сам мільярдер, розкривши всі деталі свого плану.

Twitter

Фірмовий логотип замінили на білу літеру Х на чорному тлі – Маск також розмістив фотографію штаб-квартири компанії з проєкцєю нового лого.

Сторінка соцмережі також отримала нове оформлення.

Найголовніша зміна – це оновлений домен. Сервіс тепер доступний не за посиланням https://twitter.com/, а за https://X.com/. Щоправда, поки що з переадресацією.

Уперше про ребрендинг стало відомо ще на початку червня, і днями мільярдер показав новий логотип. Можливо, це необхідний крок на тлі конкуренції з Threads – сервіс від Meta вже завдав шкоди компанії Ілона. Раніше Маск заявив, що доходи від реклами Twitter впали на 50%.

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Нагадаємо, що Threads поступово наздоганяє свого конкурента – лише за кілька днів у додатку для Instagram було понад 100 млн реєстрацій.

Теги
Twitter Ілон Маск
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