Ілон Маск розповів, як Twitter бореться з незаконним контентом 18+. У сервісі працює спеціально навчений бот, який шукає публікації з членами.

Крім пошуку чоловічий статевих органів, програма також визначає й інший контент для дорослих – про це заявив мільярдер у Twitter у відповідь на запитання про блокування одного з користувачів.

Your account was labeled as NSFW by our dick pic bot on 6/26, because you posted media with nudity from Pride parades.

Corrective action is to label the individual posts as NSFW, rather than the whole account. Should be fixed now.

— Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2023