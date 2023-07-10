Ілон Маск розповів, як Twitter бореться з незаконним контентом 18+. У сервісі працює спеціально навчений бот, який шукає публікації з членами.

Крім пошуку чоловічий статевих органів, програма також визначає й інший контент для дорослих – про це заявив мільярдер у Twitter у відповідь на запитання про блокування одного з користувачів.

– Ваш акаунт був позначений як NSFW нашим ботом dick pic 6/26, тому що ви розмістили матеріали з оголеною натурою з парадів Pride. Коригувальні дії полягають у тому, щоб позначити як NSFW окремі повідомлення, а не весь акаунт. Тепер усе має бути виправлено, – додав Ілон.

Your account was labeled as NSFW by our dick pic bot on 6/26, because you posted media with nudity from Pride parades. Corrective action is to label the individual posts as NSFW, rather than the whole account. Should be fixed now. — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2023

Пізніше Маск додав, що бот іноді приймає зображення ракет за фалоси. Очільник SpaceX запевнив, що детектор фіксує більше повідомлень із чоловічими геніталіями, ніж із жіночими.

Сам мільярдер раніше не розповідав про існування такого бота – не виключено, що сервісу не існує, враховуючи любов Ілона до жартів.

Відомо, що у Twitter заборонено публікувати несанкціоновану наготу та фото з deepfake. Утім, можна розміщувати “порнографію та інші види контенту для дорослих, створеного за обопільною згодою.

Наразі у соцмережі Маска є й інші проблеми – у Threads 100 млн реєстрацій лише за 5 днів після виходу. На тлі цього Twitter хоче подати до суду за крадіжку комерційної таємниці шляхом взяття на роботу колишніх співробітників компанії.