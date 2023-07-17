Соцмережа Threads поступово наздоганяє Twitter за кількістю щоденних користувачів. Лише за кілька днів у новому сервісі було вже 100 млн реєстрацій – це більше, ніж очікували в Meta.

Це п’ята частина всієї кількості щоденних користувачів Twitter, головного конкурента сервісу Цукерберга.

Утім, популярність Threads впала на 20% уже на другий тиждень після запуску, як і час проведення всередині сервісу – у середньому з 20 до 10 хвилин.

Однак, тенденція зростання спостерігається й донині – застосунок уже сягнув позначки у 150 млн користувачів. Для порівняння, такого показника вдалося досягти в 5,5 раза швидше, ніж Pokémon Go, який у 2016 році бив усі рекорди за завантаженнями.

Найбільше користувачів з Індії, а не зі США, як може здатися на перший погляд. У Meta не збираються закидати сервіс – нещодавно з’явилося оновлення для iOS 17, у якому додали кнопку редагування, підтримку кількох акаунтів та інтеграцію з сервісом ActivityPub.

На тлі цього у соцмережі Ілона Маска справи йдуть не дуже добре – доходи від реклами Twitter впали на 50%. Схоже, сервіс все ще не приносить прибутку, з моменту придбання сервісу восени 2022 року. Ще у квітні Маск зізнався, що прибутку все ще немає, але висловив сподівання на найближчий час.