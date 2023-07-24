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Теперь не Twitter, а X: Маск переименовал соцсеть и показал новый дизайн

24 июля 2023, 12:51
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Соцмережа Twitter
Источник: Unsplash

Илон Маск сменил домен и главную страницу Twitter — теперь сервис имеет название Х, и вместо синей птицы на белом фоне красуется обновленный символ.

Это произошло утром 24 июля, и изменения анонсировал сам миллиардер, раскрыв все детали своего плана. 

Twitter

Фирменный логотип заменили на белую букву Х на черном фоне — Маск также разместил фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового лого.

Страница соцсети также получила новое оформление.

Самое главное изменение — это обновленный домен. Сервис теперь доступен не по ссылке https://twitter.com/, а по https://X.com/. Правда, пока что с переадрессацией.

Впервые о ребрендинге стало известно еще в начале июня, и на днях миллиардер показал новый логотип. Возможно, это необходимый шаг на фоне конкуренции с Threads — сервис от Meta уже нанесла ущерб компании Илона. Ранее Маск заявил, что доходы от рекламы Twitter упали на 50%.

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Напомним, что Threads постепенно догоняет своего конкурента — всего за несколько дней в дополнении для Instagram было более 100 млн регистраций.

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