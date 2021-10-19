Сервіс Instagram отримав велике оновлення — користувачі декількох акаунтів зможуть редагувати фото та відео в Reels. У публікації буде зображатися аналогічна статистика для декількох облікових записів — лайки, коментарі та кількість переглядів.

Друге велике оновлення — чере 11 років користувачі зможуть публікувати фото і відео у браузерній версії Instagram. Можливість з’явиться найближчим часом, і її тестували експерти протягом усього року.

І хоча ці зміни здаються революційними для сервісу, сторонні соцмережі вже давно мають у своєму функціоналі аналогічні можливості. Наприклад, спілкування в особистих повідомленнях за допомогою веб-версії в Instagram стало доступним тільки у 2020 році.

Серед інших дрібних змін — додавання нових музичних функцій у Reels, а також інших можливостей для зображення тексту.

Коли саме зміни стануть доступними — не повідомляється.

Це перше велике оновлення після збоїв в роботі Facebook і Instagram. Після проблем в роботі соцмережа заявила про корисний функціонал — тепер користувачів попереджатимуть про наявність збоїв. За повідомленнями компанії, оповіщення про технічні збої будуть з’являтися поверх контенту. Представники Instagram також пояснили принцип роботи нової функції — система не буде сповіщати про кожний збій у роботі.