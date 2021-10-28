Популярная соцсеть Instagram внедрила возможность добавления гиперссылок в историях для всех пользователей. Раньше это делать могли только те аккаунты, у которых больше 10 тысяч подписчиков — популярные блоггеры, компании и магазины. В блоге Instagram также рассказали, как добавлять ссылку в сториз.

Представители сервиса заявили, что они прислушались к просьбам пользователей, так что теперь ссылками могут делиться абсолютно все пользователи вне зависимости от количества подписчиков. Теперь каждый желающий сможет поделиться со своими друзьями и близкими ссылками рецептами, интересными товарами в магазинах и другими полезными страницами в сети.

В блоге Instagram также опубликовали детальную инструкцию, как добавить ссылку в Stories. Функция теперь доступна в разделе Наклейки. В нем нужно выбрать функцию Ссылка, которая размещена на панели вверху экрана.

После публикации, зрители смогут просмотреть материал после нажатия. Чтобы все это смотрелось гармонично, Instagram дает возможность изменить цвет наклейки.

Функция станет доступной для всех пользователей в ближайшее время.

В блоге соцсети также сообщается, что вскоре появится подробная статистика по переходам на сторонние сайты.

За октябрь сервис обновляется уже не первый раз — в средине осени появилась возможность совместного редактирования публикаций, а также улучшенная браузерная версия, с помощью которой можно создавать новые записи.