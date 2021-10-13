Популярна соцмережа Instagram отримає велике оновлення — тепер користувачів оповіщуватимуть про збої в роботі сервісу. Зараз функція перебуває на стадії тестування, і найближчим часом стане доступною для всіх.

Про це соцмережа заявила у своєму блозі, через тиждень після масштабного збою в роботах Facebook, Instagram і WhatsApp.

За повідомленнями компанії, оповіщення про технічні збої з’являтимуться поверх контенту. Користувачі також зможуть дізнатися про терміни розв’язання проблеми, що дозволить розрахувати свій час правильно без перевірок працездатності сервісу.

– Завдяки спілкуванню з користувачами Instagram ми знаємо, наскільки масштабними можуть бути тимчасові проблеми. Багато людей можуть вважати, що проблеми в роботі сервісу для них унікальні. Це може засмутити користувача, і ми хочемо цьому запобігти, – написали в компанії.

Компанія також пояснила принцип роботи нової функції — система не буде сповіщати про кожний збій в роботі. Інформація зобразиться тоді, коли користувачі мережі почнуть шукати причини некоректної роботи.

Поки система тестується в США, але з часом її можуть використовувати й в інших країнах.

Нагадаємо, що один з найбільших збоїв трапився 4 жовтня – Facebook, Instagram і WhatsApp не працювали протягом 6 годин. Проблеми спостерігалися у багатьох користувачів, зокрема не відкривалися навіть стартові сторінки.