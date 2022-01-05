NASA повідомило про успішне розгортання космічного телескопа Джеймса Вебба. На одній з останніх стадій місії він розклав усі п’ять шарів сонячного щита.

This is it: we’ve just wrapped up one of the most challenging steps of our journey to #UnfoldTheUniverse. With all five layers of sunshield tensioning complete, about 75% of our 344 single-point failures have been retired! pic.twitter.com/P9jJhu7bJX — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 4, 2022

Так, кожен шар розкладали окремо за командою вчених — весь процес зайняв понад добу. За даними NASA, ця частина місії була однією з найнебезпечніших — щось могло піти не так, і телескоп вартістю понад $10 млрд міг вийти з ладу. Відремонтувати його також не можна – на відміну від Hubble, він одноразовий.

Сам щит захищатиме від випромінювання з боку Сонця, а також забезпечуватиме оптимальну температуру апарату для вивчення космосу.

Наступна частина місії – налаштування вторинного дзеркала телескопа. Завдання заплановане на 5 січня.

We just finished deploying our sunshield today, but wait, there’s more! #NASAWebb‘s secondary mirror is planned to be unfolded tomorrow, Jan. 5th, in the morning (Eastern time). Read more at the blog: https://t.co/tlNmsf2UL7 #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/MbO5YXNBIK — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 4, 2022

Місія з розгортання апарата необхідна для оптимальної роботи — його відправили до космосу 25 грудня на ракеті Ariane, в яку він не поміщався із сонячними панелями та дзеркалами.

Після успішного запуску вчені коректували траєкторію. Як виявилося, телескоп Джеймса Вебба прослужить NASA щонайменше 10 років замість 5, які планувалися спочатку.