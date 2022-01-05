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Космос

Телескоп Джеймса Вебба успішно розкрив захист від Сонця: готовий до роботи

5 Січня 2022, 10:44
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Телескоп Джеймса Вебба
Джерело: Depositphotos

NASA повідомило про успішне розгортання космічного телескопа Джеймса Вебба. На одній з останніх стадій місії він розклав усі п’ять шарів сонячного щита.

Так, кожен шар розкладали окремо за командою вчених — весь процес зайняв понад добу. За даними NASA, ця частина місії була однією з найнебезпечніших — щось могло піти не так, і телескоп вартістю понад $10 млрд міг вийти з ладу. Відремонтувати його також не можна – на відміну від Hubble, він одноразовий.

Сам щит захищатиме від випромінювання з боку Сонця, а також забезпечуватиме оптимальну температуру апарату для вивчення космосу.

Наступна частина місії – налаштування вторинного дзеркала телескопа. Завдання заплановане на 5 січня.

Місія з розгортання апарата необхідна для оптимальної роботи — його відправили до космосу 25 грудня на ракеті Ariane, в яку він не поміщався із сонячними панелями та дзеркалами.

Після успішного запуску вчені коректували траєкторію. Як виявилося, телескоп Джеймса Вебба прослужить NASA щонайменше 10 років замість 5, які планувалися спочатку.

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Теги
NASA , Космос
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