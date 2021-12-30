Космічне агентство NASA продовжило місію телескопа Джеймса Вебба. Так, він працюватиме понад 10 років, хоча раніше планувалося близько 5 років.

Апарат запустили 25 грудня, і за кілька днів він приступив до розгортання сонцезахисних панелей.

Розрахунки NASA показали, що витрата палива буде значно меншою. На це вплинули коригування польоту, які пристрій робив уже в космосі.

Точність цих маневрів дозволила зберегти безліч дорогоцінного палива. Агентство не дає точних прогнозів на термін служби — він залежить від величезної кількості факторів.

Нагадаємо, що телескоп Джеймса Вебба прийшов на заміну своєму попереднику Hubble, який мав допомагати вченим 15 років. Проте тривалість його місії також затягнулася — він вивчає космос і досі, через 30 років після запуску. Правда, Hubble можна обслуговувати, тоді як новий телескоп практично одноразовий. Варто зазначити, що на його будівництво було витрачено понад $10 млрд.

Зараз телескоп Джеймса Вебба розпочав фазу розкриття сонцезахисних панелей. Його довелося відправляти в космос у складеному стані, оскільки він не влазив у ракету Ariane. Розкладання обох палетів зайняло близько 38 хвилин, але на підготовку до цього кроку пішло кілька годин.