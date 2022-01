NASA сообщило об успешном развертывании космического телескопа Джеймса Уэбба. На одной из последних стадий миссии, он разложил все пять слоев солнечного щита.

This is it: we’ve just wrapped up one of the most challenging steps of our journey to #UnfoldTheUniverse.

With all five layers of sunshield tensioning complete, about 75% of our 344 single-point failures have been retired! pic.twitter.com/P9jJhu7bJX

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 4, 2022