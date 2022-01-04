Космічне агентство NASA попередило весь світ про зближення із Землею як мінімум п’ятьох астероїдів. Одне з космічних тіл досягає розмірів хмарочоса.

Астероїди вдалося виявити за допомогою системи Asteroid Watch – вона здатна розпізнавати об’єкти, у яких траєкторія проходить біля нашої планети. Але астрономи попереджають – усі космічні тіла пролетять біля Землі на великій відстані. Шансів на зіткнення замало. Очевидних загроз на найближче століття поки що немає.

Перший астероїд 2021 YQ розміром з великий комерційний авіалайнер наблизиться на відстань 2,1 млн км до Землі вже 5 січня 2022 року.

Другий – 2021 YX. Космічне тіло пролетить 5 січня набагато далі від нашої планети – 3,8 млн км. Його розміри набагато скромніші — можна порівняти з комерційним літаком.

2014 YE15 розміром з автобус наблизиться до Землі вже 6 січня 2022 року на відстань понад 7,4 млн миль. Повторно він повернеться до нас у травні цього року.

Астероїд 2020 AP1 буде найближчим до нашого дому — всього 1,7 млн ​​миль. Його розміри можна порівняти з параметрами авто, а візит запланований на 7 січня.

Останній у списку – 2013 YD48. Вже 11 січня вчені фіксуватимуть його за допомогою телескопів. Його розміри можна порівняти з годинниковою вежею Біг-Бен – відстань між Землею становитиме 4,8 млн км.

Нагадаємо, що крім вивчення космічних тіл, NASA активно займається місією телескопа Джеймса Вебба – його відправили до космосу 25 грудня, і зараз він приступив до стадії розгортання.