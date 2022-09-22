Космічний телескоп Джеймса Вебба зробив найчіткіше фото Нептуна в історії. Востаннє астрономи мали таке уявлення про найдальшу від Сонця планету в 1989 році.

На знімках, зроблених телескопом наразі, видно одразу кілька кілець, що лежать в екваторіальній площині планети, що складаються з космічного пилу та залишків різних об’єктів. Вебб також помітив сім із 14 відомих супутників Нептуна, у тому числі і Тритон.

Найнезвичайніший супутник у Сонячній системі покритий крижаним шаром конденсованого азоту, тому він відображає близько 70% сонячного світла, що падає на нього, і здалеку може здаватися дуже яскравою зіркою.

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У міру того, як астрономи досліджують всесвіт у пошуках інших планет, вони виявили, що крижані гіганти, такі як Нептун та Уран, є найбільш поширеними в Чумацькому Шляху.

– Можливість розглянути їх у найдрібніших деталях допоможе нам у наших спостереженнях за іншими крижаними гігантами, – сказав старший радник із науки та досліджень в Європейському космічному агентстві Марк Маккоріан.

Раніше телескоп Джеймса Вебба вперше сфотографував Марс, показавши особливості поверхні планети та її хімічний склад.