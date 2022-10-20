Космический телескоп Джеймса Уэбба запечатлел Столпы творения — холодные плотные облака газообразного водорода и космической пыли в созвездии Змеи. Расположено это место примерно в 6,5 тыс. световых лет от Земли.

Столпы являются частью туманности Орел, также известной как М-16, в плоскости Млечного Пути.

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Истинная природа этой местности в космосе была раскрыта телескопом Хаббла в 1995 году и 2014 годах.

Новый данные, полученные о Столпах творения помогут ученным больше изучить их. В инфракрасном изображении Уэбба в межзвездной среде видны тысячи ранее невидимых звезд, а сами башни демонстрируют сложные эффекты излучения недавно образовавшихся звезд, формирующих пальцевидные расширения, завихрения и водовороты насыщенных коричневых оттенков.

Ранее телескоп Джеймса Уэбба сделал удивительный снимок двойной звездной систему под названием WR 140, с помощью которого ученым удалось выяснить состав волн вокруг нее.