Телескоп Джеймса Вебба зробив дивовижний знімок, який допоможе вченим розгадати одну з таємниць космосу. Апарат зробив подвійну зіркову систему під назвою WR 140 і тепер вчені з’ясували склад хвиль навколо неї.

Nope, I don’t know what this is. Some kind of spiral nebula around WR140. I’m sure we’ll find out more later. h/t to @yuvharpaz & @JWSTPhotoBot pic.twitter.com/ukenoIXrnj — Judy Schmidt (@SpaceGeck) August 29, 2022

Система перебуває на відстані 5 тис світлових років від Землі. Унікальність фото в кільцях навколо об’єкта – це пилові оболонки, які поширені приблизно на 10 трлн км. Для порівняння, це у 70 тис. разів більше, ніж відстань від Землі до Місяця.

Зараз дивляться

Раніше вчені могли бачити лише близько трьох пилових оболонок, але тепер їх вдалося виявити аж 17 – все завдяки передовим технологіям, якими оснастили телескоп Джеймса Вебба.

Назва WR 140 – це не просто випадковий набір букв та цифр. WR розшифровуватиметься як зірки Вольфа-Райє – ці космічні тіла перебувають на останніх стадіях своєї еволюції. За довгі роки WR 140 помітно зменшилася – її маса тепер становить лише у 10 разів більше, ніж маса Сонця.

Самі пилові кільця з’явилися в результаті зближення подвійних зірок по орбіті. У такі моменти зіркові вітри уповільнюють свій рух, утворюючи пилові кільця. На вигляд шарів пилу також зіграв кут, з якого зробив знімок телескоп Джеймса Вебба.

Завдяки знімку в інфрачервоному спектрі вчені також змогли з’ясувати склад пилових хвиль. Як виявилося, схожий склад можна знайти на підгорілих тостах і вихлопних газах авто.