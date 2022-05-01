У популярному месенджері Telegram з’явилася нова функція – пересилання криптовалюти всередині сервісу. Йдеться про Toncoin – транзакції здійснюватимуться без комісій.

Блокчейн Telegram Open Network показав роботу сервісу за допомогою короткого відео у Twitter. Щоб переслати цифрову валюту співрозмовнику, достатньо під’єднати гаманець, а потім ввести потрібну кількість криптовалюти для відправляння.

You can now send #Toncoin directly within Telegram chats! It’s a new way to send Toncoin without transaction fees to any Telegram user. With this service, you’ll no longer need to enter long wallet addresses and wait for confirmations. Watch the video and test the new feature! pic.twitter.com/EtXSMFtJj6 — TON (@ton_blockchain) April 26, 2022

За допомогою гаманця також можна купувати криптовалюту через перекази з банківської картки, обмінювати валюту та переводити на інші гаманці.

Раніше творець месенджера Павло Дуров неодноразово говорив про створення власної криптовалюти. Для цього було необхідно створити систему на основі блокчейну Telegram Open Network, яку розробили ще у 2018 році. Проте через рік Комісія з цінних паперів та бірж заборонила продаж токенів Gram.

Тепер розробники намагаються знову запустити у повноцінну роботу TON, перейменувавши Gram на Toncoin. Блокчейн підтримують не лише творці – за квітень сервісу вдалося зібрати пожертвування у розмірі $1 млрд.

Наразі Telegram має й інші переваги – з 24 лютого месенджер перетворився на оперативний канал для повідомлення інформації. Але Viber і WhatsApp мають також свої фішки, які приваблюють мільйони користувачів і до цього дня.

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