У популярному месенджері Telegram з’явилася нова функція – пересилання криптовалюти всередині сервісу. Йдеться про Toncoin – транзакції здійснюватимуться без комісій.

Блокчейн Telegram Open Network показав роботу сервісу за допомогою короткого відео у Twitter. Щоб переслати цифрову валюту співрозмовнику, достатньо під’єднати гаманець, а потім ввести потрібну кількість криптовалюти для відправляння.

You can now send #Toncoin directly within Telegram chats!

It’s a new way to send Toncoin without transaction fees to any Telegram user. With this service, you’ll no longer need to enter long wallet addresses and wait for confirmations.

Watch the video and test the new feature! pic.twitter.com/EtXSMFtJj6

— TON (@ton_blockchain) April 26, 2022