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Telegram научили управлять криптовалютой: без комиссии и подвоха

1 мая 2022, 11:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Telegram
Источник: Depositphotos

В популярном мессенджере Telegram появилась новая функция — отправка криптовалюты внутри сервиса. Речь идет о Toncoin — транзакции будут осуществляться без комиссий.

Блокчейн Telegram Open Network показал работу сервиса с помощью короткого видео в Twitter. Чтобы переслать цифровую валюту собеседнику, достаточно подключить бота Кошелек, а затем ввести нужное количество криптовалюты для отправки.

С помощью кошелька также можно покупать криптовалюту через переводы с банковской карты, обменивать валюту и переводить на другие кошельки.

Ранее создатель мессенджера Павел Дуров неоднократно говорил о создании собственной криптовалюты. Для этого было необходимо создать систему на основе блокчейна Telegram Open Network, которую разработали еще в 2018 года. Однако спустя год Комиссия по ценным бумагам и биржам запретила продажу токенов Gram.

Теперь разработчики пытаются вновь запустить в полноценную работу TON, переименовав Gram в Toncoin. Блокчейн поддерживают не только создатели — за апрель сервису удалось собрать пожертвования в размере $1 млрд.

Сейчас Telegram имеет и другие преимущества — с 24 февраля мессенджер превратился в оперативный канал для сообщения информации. Но у Viber и WhatsApp есть также свои фишки, которые привлекают миллионы пользователей и по сей день. 

Каким мессенджером пользоваться во время войны — читайте в материале Фактов ICTV.

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Теги
Telegram, Криптовалюта
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