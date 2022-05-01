В популярном мессенджере Telegram появилась новая функция — отправка криптовалюты внутри сервиса. Речь идет о Toncoin — транзакции будут осуществляться без комиссий.

Блокчейн Telegram Open Network показал работу сервиса с помощью короткого видео в Twitter. Чтобы переслать цифровую валюту собеседнику, достаточно подключить бота Кошелек, а затем ввести нужное количество криптовалюты для отправки.

You can now send #Toncoin directly within Telegram chats! It’s a new way to send Toncoin without transaction fees to any Telegram user. With this service, you’ll no longer need to enter long wallet addresses and wait for confirmations. Watch the video and test the new feature! pic.twitter.com/EtXSMFtJj6 — TON (@ton_blockchain) April 26, 2022

С помощью кошелька также можно покупать криптовалюту через переводы с банковской карты, обменивать валюту и переводить на другие кошельки.

Ранее создатель мессенджера Павел Дуров неоднократно говорил о создании собственной криптовалюты. Для этого было необходимо создать систему на основе блокчейна Telegram Open Network, которую разработали еще в 2018 года. Однако спустя год Комиссия по ценным бумагам и биржам запретила продажу токенов Gram.

Теперь разработчики пытаются вновь запустить в полноценную работу TON, переименовав Gram в Toncoin. Блокчейн поддерживают не только создатели — за апрель сервису удалось собрать пожертвования в размере $1 млрд.

Сейчас Telegram имеет и другие преимущества — с 24 февраля мессенджер превратился в оперативный канал для сообщения информации. Но у Viber и WhatsApp есть также свои фишки, которые привлекают миллионы пользователей и по сей день.

Каким мессенджером пользоваться во время войны — читайте в материале Фактов ICTV.