В популярном мессенджере Telegram появилась новая функция — отправка криптовалюты внутри сервиса. Речь идет о Toncoin — транзакции будут осуществляться без комиссий.

Блокчейн Telegram Open Network показал работу сервиса с помощью короткого видео в Twitter. Чтобы переслать цифровую валюту собеседнику, достаточно подключить бота Кошелек, а затем ввести нужное количество криптовалюты для отправки.

You can now send #Toncoin directly within Telegram chats!

It’s a new way to send Toncoin without transaction fees to any Telegram user. With this service, you’ll no longer need to enter long wallet addresses and wait for confirmations.

Watch the video and test the new feature! pic.twitter.com/EtXSMFtJj6

— TON (@ton_blockchain) April 26, 2022