Apple работает над новой функцией для здоровья клиентов с использованием искусственного интеллекта. Речь идет о медицинском коучинге — это должно мотивировать владельцев Apple Watch и дальше заниматься спортом.

Услуга получила название Quartz. В основе лежит ИИ, который берет данные с Apple Watch и создает коучинговые программы индивидуально.

Apple уже долгое время расширяет функционал приложений для здоровья — почти все они созданы для умных часов Apple Watch. Ожидается, что за услуги Quartz компания будет изымать ежемесячную плату, как и за многие другие функции.

Инсайдеры утверждают, что для сервиса планируется создать отдельное приложение. Примечательно, что общее приложение Здоровье для iPhone впервые планируют запустить и для iPad. Он станет доступным уже с iPadOS 17 в конце 2023 года.

По большей части, это сделано для медицинских учреждений, где активно пользуются планшетами. По сути, приложение Здоровье — это хранилище фитнес данных от Apple Watch и медицинских записей. Информацию также можно передавать врачу через сервис.

И если Apple Watch смогут получить новые возможности, то iPhone 15 останется без долгожданной функции. Речь идет о сенсорных боковых кнопках, о которых раньше заявляли инсайдеры. Они должны были заменить механические, но Apple столкнулась с проблемой.