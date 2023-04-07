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Apple розробила оновлений чохол для навушників AirPods із сенсорним екраном

7 Квітня 2023, 13:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
AirPods
Джерело: Depositphotos

Американська компанія Apple розробила оновлений чохол для навушників AirPods. Його нова версія із сенсорним екраном, який дає змогу обирати музику, вмикати радіо, показувати погоду та має навігацію.

Про це стало відомо з патентної заявки, яку Apple подала у вересні 2022 року. Такий чохол з екраном, як у Apple Watch, чимось нагадує IPod з розширеним функціоналом.

Як показано на зображеннях розробки, екран розташований попереду чохла, сенсор – ззаду.

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AirPods

Patently Apple

Чи побачить такий чохол AirPods світ – невідомо. Поки що патент – єдина зачіпка і згадка про нього.

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Apple навушники
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