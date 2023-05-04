Так делает каждый: в Apple озвучили привычку, которая убивает iPhone

В Apple рассказали, как правильно заряжать iPhone. Как оказалось, для этого нужно снимать чехол устройства, иначе срок службы гаджета может уменьшиться.

Так, об этом корпорация сообщила на странице под названием Максимальное увеличение срока службы аккумулятора и продолжительности жизни, где рассказывает, как продлить живучесть устройства без необходимости в замене батареи.

— Снимайте некоторые чехлы во время зарядки, — сообщается на странице.

И хотя компания не уточнила, какие именно чехлы могут уменьшить работоспособность iPhone, это нужно делать, если смартфон заметно нагревается после подключения к розетке.

Это также может быть причиной проблемы, когда смартфон заряжается до 80% и затем отключается от кабеля аппаратно.

На сайте Apple также есть и другие полезные советы для владельцев гаджетов. К примеру, если планируется хранить устройство в течение длительного времени без использования, то лучше не заряжать до 100% или разряжать до 0%.

Сейчас корпорация занимается не только разработкой будущих iPhone, но и новых функций для умных часов. Apple создаст сервис с медицинским коучингом с использованием ИИ. Приложение должно мотивировать владельцев Apple Watch и дальше заниматься спортом. Правда, сервис будет платным.