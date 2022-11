Ілон Маск хоче запустити щомісячну передплату в Twitter за $8 на місяць. Йдеться про послугу верифікації, яка підтверджує справжність сторінки відомої особи чи компанії.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022