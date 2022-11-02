Ілон Маск хоче запустити щомісячну передплату в Twitter за $8 на місяць. Йдеться про послугу верифікації, яка підтверджує справжність сторінки відомої особи чи компанії.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit. Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

– Нинішня система лордів і селян – з тими, хто має синю галочку, і тими, хто її не має, – це нісенітниця, – заявив мільярдер.

Зміна ціни до $8 свідчить про те, що Маск хоче зменшити прірву між платними та безплатними користувачами.

Зараз дивляться

За заявою Ілона, підвищення цінника з $5 до $8 необхідне для збільшення капіталу Twitter. Раніше мільярдер заявив, що треба якось заробляти та платити за рахунками.

Крім синьої галочки на сторінці навпроти нікнейму користувач отримає зручніший режим читання та редагування.

Нині запросити відображення синьої галочки можуть лише певні профілі – уряди, компанії, ЗМІ, а також політичні, культурні чи спортивні діячі.

Нагадаємо, що раніше Маск хотів підвищити вартість Twitter Blue до $20 на місяць, збільшивши цінник у 4 рази. Це сподобалося не всім, і навіть письменник Стівен Кінг розкритикував зміни в Twitter. Він заявив, що плата $20 занадто велика, після чого Маск пішов на поступки.