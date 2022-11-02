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Інтернет

Синя галочка для народу: Ілон Маск змінить вартість верифікації Twitter

2 Листопада 2022, 10:42
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Ілон Маск хоче запустити щомісячну передплату в Twitter за $8 на місяць. Йдеться про послугу верифікації, яка підтверджує справжність сторінки відомої особи чи компанії.

– Нинішня система лордів і селян – з тими, хто має синю галочку, і тими, хто її не має, – це нісенітниця, – заявив мільярдер.

Зміна ціни до $8 свідчить про те, що Маск хоче зменшити прірву між платними та безплатними користувачами.

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За заявою Ілона, підвищення цінника з $5 до $8 необхідне для збільшення капіталу Twitter. Раніше мільярдер заявив, що треба якось заробляти та платити за рахунками.

Крім синьої галочки на сторінці навпроти нікнейму користувач отримає зручніший режим читання та редагування.

Нині запросити відображення синьої галочки можуть лише певні профілі – уряди, компанії, ЗМІ, а також політичні, культурні чи спортивні діячі.

Нагадаємо, що раніше Маск хотів підвищити вартість Twitter Blue до $20 на місяць, збільшивши цінник у 4 рази. Це сподобалося не всім, і навіть письменник Стівен Кінг розкритикував зміни в Twitter. Він заявив, що плата $20 занадто велика, після чого Маск пішов на поступки.

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