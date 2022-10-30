Американський мільярдер Ілон Маск почав скорочувати співробітників соцмережі Twitter, яку нещодавно придбав.

Так, глава SpaceX наказав скоротити витрати в компанії Twitter, при цьому деякі команди повинні бути скорочені більше, ніж інші. Деяких менеджерів попросили скласти списки працівників, які підлягають скороченню. Про це повідомили близькі джерела до соцмережі.

Про яку кількість людей йдеться – невідомо. Наразі у Twitter працює близько 7 500 співробітників.

Зараз дивляться

Звільнення відбудуться до 1 листопада, коли працівники повинні отримати гранти на акції як частину компенсації. Такі гранти зазвичай становлять значну частину заробітної плати. Звільняючи працівників до цієї дати, Маск може уникнути виплати грантів, хоча за умовами угоди про злиття, він повинен заплатити працівникам готівкою замість їхніх акцій.

Читайте також: Ілон Маск створить у Twitter раду з модерації контенту

Нагадаємо, 28 жовтня Ілон Маск закрив операцію з купівлі Twitter на $44 млрд. Першим рішенням мільярдера стало звільнення кількох топменеджерів.