Стівен Кінг змусив Маска знизити вартість синьої галочки у Twitter: Це мені повинні платити

Американський письменник Стівен Кінг відреагував на зміни до Twitter, які вніс Ілон Маск після придбання соцмережі. Мільярдер також відповів письменнику і пішов йому на поступки.

Зміни відбулися наприкінці жовтня, після завершення угоди між главою Tesla та Twitter на $44 млрд. Після цього новий директор вирішив, що потрібно підняти вартість послуги верифікації Twitter Blue у 4 рази – з $5 на місяць до $20.

Така ідея сподобалася далеко не всім, у тому числі й Стівену Кінгу.

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– $20 на місяць, щоб зберегти мою синю галочку? Чорт забирай, вони повинні заплатити мені. Якщо це буде започатковано, я піду, як Enron, – заявив письменник.

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron. — Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022

Нагадаємо, що за $20 на місяць соцмережа не тільки верифікує обліковий запис популярної особистості або компанії, але й відображає синю галочку підтвердження. Якщо відмовитись платити, символ зникне зі сторінки.

Маск вже відреагував на скарги Кінга, і запропонуй зменшити вартість послуги у 2,5 раза.

– Нам треба якось платити за рахунками! Twitter не може повністю покладатися на рекламодавців. Як щодо $8? – Запитав Ілон.

Щоправда, досі неясно – знижка стосується лише творця хорорів, чи всіх користувачів Twitter.

– Я поясню обґрунтування ціни у більш докладній формі, перш ніж це буде реалізовано. Це єдиний спосіб перемогти ботів та тролів, – зізнався мільярдер.

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск не хотів купувати Twitter, посилаючись на величезну кількість роботів. Мільярдер не поспішав платити $44 млрд за соцмережу, яку захопили програми.