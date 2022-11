Стівен Кінг змусив Маска знизити вартість синьої галочки у Twitter: Це мені повинні платити

Американський письменник Стівен Кінг відреагував на зміни до Twitter, які вніс Ілон Маск після придбання соцмережі. Мільярдер також відповів письменнику і пішов йому на поступки.

Зміни відбулися наприкінці жовтня, після завершення угоди між главою Tesla та Twitter на $44 млрд. Після цього новий директор вирішив, що потрібно підняти вартість послуги верифікації Twitter Blue у 4 рази – з $5 на місяць до $20.

Така ідея сподобалася далеко не всім, у тому числі й Стівену Кінгу.

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron.

— Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022