Илон Маск хочет запустить ежемесячную подписку в Twitter за $8 в месяц. Речь идет об услуге верификации, которая подтверждает подлинность страницы известной личности или компании.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit. Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

— Нынешняя система лордов и крестьян — с теми, у кого есть синяя галочка, и теми, у кого ее нет, — это чушь, — заявил миллиардер.

Изменение цены до $8 говорит о том, что Маск хочет уменьшить пропасть между платными и бесплатными пользователями.

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По заявлению Илона, повышение ценника с $5 до $8 необходимо для увеличения капитала Twitter. Ранее миллиардер заявил, что нужно как-то зарабатывать и платить по счетам.

Помимо синей галочки на странице напротив никнейма пользователь получит более удобный режим чтения и редактирования.

В настоящее время запросить отображение синей галочки могут только определенные профили — правительства, компании, СМИ, а также политические, культурные или спортивные деятели.

Напомним, что ранее Маск хотел повысить стоимость Twitter Blue до $20 в месяц, увеличив ценник в 4 раза. Это понравилось далеко не всем, и даже писатель Стивен Кинг раскритиковал изменения в Twitter. Он заявил, что плата в $20 слишком большая, после чего Маск пошел на уступки.