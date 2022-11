Илон Маск хочет запустить ежемесячную подписку в Twitter за $8 в месяц. Речь идет об услуге верификации, которая подтверждает подлинность страницы известной личности или компании.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022