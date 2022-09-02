Apple представить довгоочікувані iPhone 14 вже 7 вересня. Експерти та інсайдери вже встигли розкрити характеристики, зовнішній вигляд та ціни на майбутні флагмани.

Як раніше повідомлялося, на початку осені буде представлено відразу 4 версії: 6,1-дюймовий iPhone 14, 6,1-дюймовий iPhone 14 Pro, 6,7-дюймовий iPhone 14 Max та 6,7-дюймовий iPhone 14 Pro Max.

Компанія акцентує увагу на останніх двох модифікаціях — саме вони й отримають найбільше змін.

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У всіх смартфонів зміниться виріз екрана – його розділять надвоє для необхідних лінз та датчиків.

Інсайдери також розповіли про нові колірні рішення – iPhone 14 і 14 Max будуть доступні в кольорах Midnight (чорний), Starlight (білий), синій, червоний, фіолетовий та зелений.

Для версій Pro підготували графітовий, сріблястий, золотий, фіолетовий та зелений.

Експерти також упевнені, що основна камера ще більше випиратиме з корпусу. Виступ буде квадратним на всіх моделях iPhone 14.

А щодо самих датчиків, Pro-моделі матимуть 48-мегапіксельну основну камеру та можливість запису відео 8K. Це значне покращення порівняно з моделями iPhone 13 Pro з 12-мегапіксельною камерою, але оновлення не будуть доступні на стандартних моделях iPhone 14.

Фронтальна камера також отримає покращення – вона захоплюватиме набагато більше об’єктів за рахунок широкоформатної зйомки.

У Apple також планують значно прискорити процес заряджання, а також збільшити акумулятор. Тепер iPhone 14 отримає підтримку заряджання потужністю 30 Вт.

Щодо начинки, Pro-моделі отримають чипсет A16 від Apple, тоді як базові моделі отримають торішній A15, який використовується в iPhone 13.

Очікується, що в iPhone 14 з’явиться супутниковий зв’язок, який дасть змогу обмінюватися дзвінками та повідомленнями у віддалених районах, де немає мобільної мережі або Wi-Fi.

Цінники на нові iPhone порадують не всіх – очікується подорожчання деяких моделей, порівняно з торішніми смартфонами.

iPhone 14 – $799;

iPhone 14 Max – $899;

iPhone 14 Pro – $ 1099;

iPhone 14 Pro Max – $1 199.

Коли пристрої з’являться на прилавках – невідомо. iPhone 13 у 2021 році почали продавати наприкінці вересня.

Компанія Apple зараз займається не лише iPhone 14 – вже у 2023 році представлять оновлений iPhone SE 4, який отримає оновлений корпус від моделі XR.