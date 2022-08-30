Майбутній бюджетник iPhone SE отримає корпус моделі XR. Раніше представлений у березні iPhone SE мав формфактор від iPhone 8 і тепер Apple має намір рухатися далі у всіх сенсах.

Про майбутні зміни заявив інсайдер Джон Проссер, прогнози якого щодо нової техніки мають тенденцію збуватися. Довгоочікуваний iPhone SE 4 стане новим XR – він позбавиться фізичної кнопки Home, а також отримає виріз у верхній частині екрана та технологію Face ID.

На відміну від цьогорічної моделі, майбутній бюджетник отримає РК-дисплей з діагоналлю 6,1 дюйма. Версія 2022 має екран 4,7 дюйма. Також наступна модель отримає збільшений акумулятор коштом нового корпусу.

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Щодо начинки, iPhone SE 4 отримає процесор A15 Bionic власної розробки, який зараз використовується в iPhone 13.

Цілком можливо, що покращення отримають і камери – не виключено, що Apple додасть режиму нічного знімання, залишивши при цьому об’єктив від iPhone XR.

Проссер також назвав очікувану ціну за новинку – майбутній iPhone SE продаватиметься за ціною від $400.

Втім, зараз усі старання компанії Apple спрямовані на інші пристрої – 7 вересня відбудеться презентація iPhone 14, на якій також покажуть інші пристрої. Цілком можливо, що це будуть планшети, навушники, годинники, комп’ютери і навіть приставки для телевізорів.