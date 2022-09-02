Apple представит долгожданные iPhone 14 уже 7 сентября. Эксперты и инсайдеры уже успели раскрыть характеристики, внешний вид и цены на будущие флагманы.

Как ранее сообщалось, в начале осени будет представлено сразу 4 версии: 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro, 6,7-дюймовый iPhone 14 Max и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max.

Компания делает упор на последние две модификации — именно они и получат больше всего изменений.

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У всех смартфонов изменится вырез экрана — его разделят надвое для необходимых линз и датчиков.

Инсайдеры также рассказали о новых цветовых решениях — iPhone 14 и 14 Max будут доступны в цветах Midnight (черный), Starlight (белый), синий, красный, фиолетовый и зеленый.

Для версий Pro подготовили графитовый, серебристый, золотой, фиолетовый и зеленый.

Эксперты также уверены, что основная камера будет еще больше выпирать из корпуса. Выступ будет квадратным на всех моделях iPhone 14.

Что касается самих датчиков, Pro-модели будут иметь 48-мегапиксельную основную камеру и возможность записи видео 8K. Это значительное улучшение по сравнению с моделями iPhone 13 Pro с 12-мегапиксельной камерой, но обновления не будут доступны на стандартных моделях iPhone 14.

Фронтальная камера также получит улучшение — она будет захватывать намного больше объектов за счет широкоформатной съемки.

В Apple также планируют значительно ускорить процесс зарядки, а также увеличить аккумулятор. Теперь iPhone 14 получит поддержку зарядки мощностью 30 Вт.

Что касается начинки, Pro-модели получат чипсет A16 от Apple, в то время как базовые модели получат прошлогодний A15, который используется в iPhone 13.

Ожидается, что в iPhone 14 появится спутниковая связь, которая позволит обмениваться звонками и сообщениями в удаленных районах, где нет мобильной сети или Wi-Fi.

Ценники на новенькие iPhone порадуют не всех — ожидается подорожание некоторых моделей, в сравнении с прошлогодними смартфонами.

iPhone 14 — $799;

iPhone 14 Max — $899;

iPhone 14 Pro — $1 099;

iPhone 14 Pro Max — $1 199.

Когда устройства появятся на прилавках — неизвестно. iPhone 13 в 2021 году начали продавать в конце сентября.

Компания Apple сейчас занимается не только iPhone 14 — уже в 2023 году представят обновленный iPhone SE 4, который получит обновленный корпус от модели XR.