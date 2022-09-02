Apple представит долгожданные iPhone 14 уже 7 сентября. Эксперты и инсайдеры уже успели раскрыть характеристики, внешний вид и цены на будущие флагманы.
Как ранее сообщалось, в начале осени будет представлено сразу 4 версии: 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro, 6,7-дюймовый iPhone 14 Max и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max.
Компания делает упор на последние две модификации — именно они и получат больше всего изменений.
У всех смартфонов изменится вырез экрана — его разделят надвое для необходимых линз и датчиков.
Инсайдеры также рассказали о новых цветовых решениях — iPhone 14 и 14 Max будут доступны в цветах Midnight (черный), Starlight (белый), синий, красный, фиолетовый и зеленый.
Для версий Pro подготовили графитовый, серебристый, золотой, фиолетовый и зеленый.
Эксперты также уверены, что основная камера будет еще больше выпирать из корпуса. Выступ будет квадратным на всех моделях iPhone 14.
Что касается самих датчиков, Pro-модели будут иметь 48-мегапиксельную основную камеру и возможность записи видео 8K. Это значительное улучшение по сравнению с моделями iPhone 13 Pro с 12-мегапиксельной камерой, но обновления не будут доступны на стандартных моделях iPhone 14.
Фронтальная камера также получит улучшение — она будет захватывать намного больше объектов за счет широкоформатной съемки.
В Apple также планируют значительно ускорить процесс зарядки, а также увеличить аккумулятор. Теперь iPhone 14 получит поддержку зарядки мощностью 30 Вт.
Что касается начинки, Pro-модели получат чипсет A16 от Apple, в то время как базовые модели получат прошлогодний A15, который используется в iPhone 13.
Ожидается, что в iPhone 14 появится спутниковая связь, которая позволит обмениваться звонками и сообщениями в удаленных районах, где нет мобильной сети или Wi-Fi.
Ценники на новенькие iPhone порадуют не всех — ожидается подорожание некоторых моделей, в сравнении с прошлогодними смартфонами.
- iPhone 14 — $799;
- iPhone 14 Max — $899;
- iPhone 14 Pro — $1 099;
- iPhone 14 Pro Max — $1 199.
Когда устройства появятся на прилавках — неизвестно. iPhone 13 в 2021 году начали продавать в конце сентября.
Компания Apple сейчас занимается не только iPhone 14 — уже в 2023 году представят обновленный iPhone SE 4, который получит обновленный корпус от модели XR.