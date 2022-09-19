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Супутниковий зв’язок Starlink став доступним у всіх куточках Землі: навіть в Антарктиді

19 Вересня 2022, 13:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Starlink
Джерело: Depositphotos

Супутникова мережа Starlink тепер доступна на всіх континентах Землі. Про це заявив голова компанії Ілон Маск у Twitter.

– Starlink тепер активна на всіх континентах, включаючи Антарктиду, – похвалився мільярдер.

Відомо, що компанія планує розмістити на навколоземній орбіті від 12 до 42 тис. супутників, які надаватимуть безперервний доступ до бездротової мережі в будь-якому куточку світу. Зважаючи на все, тепер Starlink має потрібну кількість космічних апаратів, щоб підтримувати зв’язок навіть на Антарктиді.

SpaceX активно допомагає збільшити кількість супутників у космосі – останній запуск відбувся у неділю 18 вересня. Компанія Маска успішно запустила ракету з 54 апаратами на борту – місія успішно закінчилася, після чого мільярдер похвалився досягненнями у мережі.

Нагадаємо, що Starlink також активно допомагає українським військовим із лютого 2022 року. Маск відгукнувся на прохання допомоги та надіслав нам тисячі терміналів, за допомогою яких захисники мали доступ до бездротової мережі.

І хоча влітку Маск заявляв про підвищення цін на використання мережі, наприкінці серпня Starlink знизив ціну для України. Тепер передплата супутникового зв’язку для користувачів нашої країни коштує $60 замість $100. Все це через зміни на місцевому ринку.

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Starlink Ілон Маск
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