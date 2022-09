Супутникова мережа Starlink тепер доступна на всіх континентах Землі. Про це заявив голова компанії Ілон Маск у Twitter.

Starlink is now active on all continents, including Antarctica https://t.co/Q1VvqV5G0i

